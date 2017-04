Medvrstniško nasilje pogost pojav tudi pri nas

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 17. aprila - Različne oblike medvrstniškega nasilja, od ustrahovanja, telesnega nasilja pa do virtualnega sramotenja, so realnost tudi v Sloveniji. Kot pravi kriminalistka Špela Miklič, je med dekleti bolj pogosto psihično in verbalno nasilje, med fanti pa fizično. Varuhinja Vlasta Nussdorfer opozarja na nujnost takojšnega odziva na take primere.