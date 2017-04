Študija: Otroci, ki uporabljajo naprave na dotik, spijo manj

Pariz, 14. aprila - Otroci, stari med pol leta in tremi leti, ki se igrajo z napravami na dotik, spijo manj, so v študiji ugotovili strokovnjaki in zaključili, da bi bile te ugotovitve lahko vzrok za skrb. Za vsako uro uporabe telefona na dotik ali tablice otroci spijo skoraj 16 minut manj v 24-urnem obdobju, so zapisali raziskovalci v študiji.