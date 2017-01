Ljubljana, 10. januarja - Ministrstvo za delo in fakulteta za družbene vede sta pripravila okroglo mizo z naslovom Moški in ženske v začaranem krogu nasilja, na kateri so se sogovorniki strinjali, da je družba še vedno preveč tolerantna do nasilja. K temu prispevajo tudi mediji z obravnavanjem nasilja kot posledico konflikta in s širjenjem stereotipov.