Ob 500-letnici reformacije v Ljubljani okrogla miza o Luthru in Trubarju

Ljubljana, 13. aprila - V sklopu obeleževanja 500. obletnice začetka reformacije je v atriju ZRC SAZU v sredo potekala okrogla miza na temo 500 let reformacije: Slovenija in Evropa zdaj. Beseda je tekla o tem, kaj sta Martin Luther in Primož Trubar s svojim delom doprinesla v 16. stoletju, govorci pa so razmišljali tudi o tem, kaj se lahko od njiju naučimo danes.