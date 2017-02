Poslanci podprli priporočilo vladi, naj ukrepa proti avstrijski zakonodaji

Ljubljana, 9. februarja - Poslanci so na današnji izredni seji s 50 glasovi za in glasom proti podprli predlog priporočila vladi, naj zaščiti pravico podjetij do prostega pretoka delovne sile in storitev, ki jo nova avstrijska delovna zakonodaja po njihovem mnenju krši. Podprli so tudi dopolnilo, ki ga je vložila SDS.