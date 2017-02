Poslanci večinoma naklonjeni ukrepom vlade proti avstrijski delovni zakonodaji

Ljubljana, 9. februarja - Poslanci so na današnji izredni seji uvodoma izrazili naklonjenost predlogu priporočila vladi, naj zaščiti pravico podjetij do prostega pretoka delovne sile in storitev, ki jo nova avstrijska delovna zakonodaja po njihovem mnenju krši. Nenaklonjeni so mu le v ZL, kjer so ocenili, da zakon preprečuje socialni dumping in bi ga zato morali pozdraviti.