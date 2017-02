Odbor podprl prizadevanja za spremembo avstrijske delovne zakonodaje

Ljubljana, 7. februarja - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je na današnji izredni seji zavzel za odločno ukrepanje vlade proti avstrijski delovni zakonodaji, ki po besedah predlagateljic SDS in NSi prinaša protekcionistične ukrepe in kršitve evropske zakonodaje. Kot skrajni ukrep so navedli tudi tožbo na sodišču EU.