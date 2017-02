Britanska vlada objavila belo knjigo o brexitu

London, 2. februarja - Britanska vlada je danes objavila strategijo za izstop iz EU, ki bo zagotovila "novo, pozitivno in konstruktivno partnerstvo" s to povezavo. Minister za brexit David Davis je "belo knjigo" predstavil poslancem spodnjega doma parlamenta, ki so v sredo v prvem branju potrdili predlog zakona o brexitu.