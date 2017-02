Odbor za izobraževanje sprejel spremembe odloka o ustanovitvi primorske univerze

Ljubljana, 2. februarja - Parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na današnji seji sprejel spremembe odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (UP), s katerimi se Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper črta kot članica UP. ZRS je namreč izstopil z univerze in postal javni raziskovalni zavod.