Sodišče razveljavilo začasne odredbe glede sodelavcev ZRS

Koper, 26. januarja - Koprsko delovno sodišče je razveljavilo v oktobru izdane začasne odredbe glede 12 zaposlenih na Znanstveno raziskovalnem središču (ZRS), ki so vložili tožbe proti Univerzi na Primorskem (UP), so danes sporočili z omenjene univerze. S tem je sodišče po njihovem potrdilo veljavnost že podpisanih raziskovalnih pogodb.