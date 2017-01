S prenosom zaposlenih iz UP na ZRS se znova zapleta

s pojasnilom ministrstva za izobraževanje od 9. do 12. odstavka

Koper, 4. januarja - Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper in Univerza na Primorskem (UP) sta decembra podpisala pogodbo glede odprtih vprašanja pri prenosu dejavnosti in zaposlenih na nov zavod. Vodstvo UP pa je 31. decembra dodatno zahtevalo, da zaposleni, ki imajo odprte tožbene zahtevke, sprejmejo nove pogodbe. Tako je prenos zaposlenih na ZRS zastal.