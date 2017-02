Varuh konkurence s postopkom zoper Pro Plus

Ljubljana, 1. februarja - Javna agencija za varstvo konkurence je zoper podjetje Pro Plus uvedla postopek ugotavljanja kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Zadeva se nanaša na dogajanje okrog nedavnega umika programov Pop TV in Kanal A iz omrežja prizemnih oddajnikov, po katerem je prišlo do tega, da so največji operaterji podražili pakete s TV-programi.