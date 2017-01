Simobil in T-2 po umiku POP TV iz zraka prva v podražitev

Ljubljana, 30. januarja - Telekomunikacijska operaterja Simobil in T-2 sta prva, ki sta po prenehanju oddajanja programov POP TV in Kanal A prek omrežja prizemnih oddajnikov napovedala podražitev svojih paketov s televizijskimi programi. Mesečne naročnine na te svoje pakete bosta zvišala s 1. marcem letos, in sicer pri večini za tri evre z davkom na dodano vrednost.

Simobil je v obvestilu, objavljenem na spletni strani svoje blagovne znamke za ponudbo fiksnega dostopa do interneta, televizije in telefonije Amis, zapisal, da se bodo cene paketov zvišale "predvsem zaradi spremembe poslovnih modelov nekaterih izdajateljev televizijskih programov".

Vodja sektorja za prodajo in marketing v družbi T-2 Jože Zrimšek je medtem v ločenem sporočilu pojasnil, da "so se stroški programskih pravic v letu 2016 povečali do te mere, da v T-2 ne moremo prevzeti celotnega bremena stroškov nase, zato se prilagoditve odražajo tudi v cenah za končnega potrošnika".

Programa POP TV in Kanal A od 16. januarja nista več dosegljiva gledalcem, ki televizijo spremljajo le prek navadnih strešnih oz. sobnih anten. Medijska hiša Pro plus, pod okrilje katere sodita, se je namreč odločila, da ju ne bo več oddajala prek prizemne mreže oddajnikov, tako da sta zdaj dosegljiva le prek ponudnikov kabelske oz. satelitske televizije.

Pro plus je ob tej potezi od operaterjev, ki ponujajo plačljive platforme za spremljanje TV-programov, izpogajal nadomestilo za prikazovanje obeh programov. Operaterji naj bi namreč doslej ne bili pripravljeni plačevati nadomestil za ta programa, ker so ju gledalci lahko spremljali brezplačno prek sobnih in strešnih anten.

Simobil je danes prvi uradno napovedal podražitev. Za tri evre z DDV se bodo zvišale cene mesečnih naročnin vseh paketov za zasebne in poslovne naročnike, ki vsebujejo storitev Televizija ali storitev TM TV, Televizijo pri operaterju TSRPL v omrežjih Simobil ter Telekom Slovenije.

Hkrati so v Simobilu napovedali, da se bo vsem paketom za zasebne naročnike v omrežju Simobil ter Telekom Slovenije, ki ne vsebujejo storitev Televizija ali storitev TM TV, cena zvišala za en evro z DDV. Izjema so paketi v kabelskih omrežjih, pri katerih cene ostajajo nespremenjene.

T-2 je prav tako danes napovedal več sprememb v ponudbi. Novost v ponudbi bo med drugim tudi 10-krat več enot za isto ceno v paketih zakupa dodatnih enot, ki jih lahko uporabljajo vsi uporabniki znotraj družine tako na fiksni kot mobilni telefoniji.

Po mnenju nekaterih poznavalcev je samo vprašanje časa, kdaj in v kakšni obliki bosta s podražitvami sledila druga največja ponudnika s plačljivimi paketi za televizijske programe, torej Telekom Slovenije in Telemach.

Po poročanju portala Tehnozvezdje.si sicer ni presenetljivo, da se je za dvig cen kot prvi odločil prav Simobil. Ta operater ima namreč od omenjene četverice največjih najmanj lastnega omrežja. Zaradi najemanja omrežja, večinoma pri Telekomu, nekaj pa tudi pri določenih manjših ponudnikih, ima precej malo manevrskega prostora pri stroških.

Podrobnosti o spremembah cen in novostih v ponudbi pri Simobilu so na voljo na spletni strani http://www.amis.net/web3/pomoc-in-podpora/obvestila/splosna, pri T-2 pa na strani https://www.t-2.net/novice/s-1-marcem-osvezena-ponudba-prilagojene-cene.