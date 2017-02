ZPS opozarja na podražitve paketov s televizijo

Ljubljana, 31. januarja - V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so po napovedanih podražitvah paketov z vključenimi televizijskimi programi poudarili, da je bilo to potezo pričakovati prej ali slej. Vseeno pa jih preseneča, da so operaterji to storili tako hitro po tistem, ko je Pro plus ugasnil oddajanje programov Pop TV in Kanal A prek omrežja prizemnih oddajnikov.