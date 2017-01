Ameriška podjetja zaskrbljena zaradi Trumpove prepovedi

New York, 30. januarja - Skupina ameriških podjetij, med njimi Starbucks, Tesla in Uber, je izrazila zaskrbljenost zaradi poteze ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v petek ukazal 90-dnevno prepoved vstopa državljanom sedmih muslimanskih držav, prepoved vstopa beguncem za 120 dni in popolno prepoved vstopa beguncem iz Sirije. Prizadetim napovedujejo podporo.