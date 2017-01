V ZDA po Trumpovem ukazu proti priseljevanju obsodbe in protesti

New York, 30. januarja - V ZDA so se v nedeljo nadaljevali protesti proti predsedniku Donaldu Trumpu zaradi ukaza o 90-dnevni prepovedi vstopa državljanom sedmih muslimanskih držav, prepovedi vstopa beguncem za 120 dni in popolni prepovedi vstopa beguncem iz Sirije. Obsodbe ukaza se vrstijo, Bela hiša pa ga brani.