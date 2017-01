Trump omejuje vstop muslimanom, potniki že v težavah

pripravil Jure Kos

Washington, 28. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek za nedoločen čas prepovedal vstop beguncem iz Sirije v ZDA, za 120 dni vsem beguncem in za 90 dni državljanom sedmih muslimanskih držav. ZN so pozvali ZDA, naj ostanejo odprte do beguncev. Potniki iz muslimanskih držav, namenjeni v ZDA, že čutijo posledice Trumpovih ukrepov.