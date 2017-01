Ljubljanska slovesnost poklon žrtvam koncentracijskih taborišč

Ljubljana, 29. januarja - Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja, ki deluje v okviru Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, se je z današnjo slovesnostjo v Centru urbane kulture Kino Šiška poklonil žrtvam nacizma in fašizma, ki so trpele v koncentracijskih taboriščih, še posebej pa slovenskim taboriščnicam in taboriščnikom, ukradenim otrokom in pregnancem.