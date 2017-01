Brglez ob dnevu spomina na žrtve holokavsta: Temeljne pravice in svoboščine pripadajo slehernemu človeku

Ljubljana, 27. januarja - Predsednik DZ Milan Brglez je danes v govoru ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta poudaril, da je to dan spomina na zavržna dejanja človeka in človeštva, dejanja, ki naše zavesti ne smejo nikoli zapustiti. V luči spominjanja je izpostavil tudi, da temeljne pravice in svoboščine pripadajo slehernemu človeku.