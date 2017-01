Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta poudarili pomen spominjanja

Berlin/Rim/Ženeva, 27. januarja - Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta po Evropi in drugod danes potekajo številni dogodki, na katerih se spominjajo grozodejstev in žrtev. Na spominskih slovesnostih so poudarjali pomen spominjanja na tragične dogodke ter opozarjali pred porastom nestrpnosti po svetu, pišejo tuje tiskovne agencije.