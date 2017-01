Del opozicije kritičen, del v pričakovanju končnega predloga novele zakona o tujcih

Ljubljana, 24. januarja - V opoziciji so predlogu novele zakona o tujcih le deloma naklonjeni. V SDS in NSi ob siceršnji načelni podpori ukrepom iz novele pričakujejo še končno različico predloga, za razpravo na seji matičnega odbora pa so pripravili tudi svoja dopolnila. Manj naklonjeni so noveli v poslanski skupini nepovezanih poslancev, povsem pa jo zavračajo v ZL.