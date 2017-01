Po svetu že potekajo pohodi žensk

Sydney/Wellington, 21. januarja - Pohodu milijona žensk, ki ga bodo v znak podpore pravicam žensk danes v Washingtonu pripravili dan po prisegi novega predsednika ZDA Donalda Trumpa, so se v svetu že pridružili. Medtem ko se v Washingtonu protestniki šele zbirajo, so o protestih poročali iz Avstralije in Nove Zelandije, pa tudi iz Evrope. Po svetu pričakujejo več kot 600 protestov.