Na protestih proti Trumpu v Washingtonu prišlo do incidenta

Washington, 20. januarja - V središču Washingtona, v ulicah nedaleč od Kapitola, kjer danes poteka slovesna prisega novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je prišlo do incidenta med več sto protestniki, ki nasprotujejo Trumpu, in policijo. Protestniki, oblečeni v črno, so metali kamenje in razbili več oken, policija pa jih je razgnala s solzivcem.