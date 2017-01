Največ navdušenja na Trumpovi inavguraciji pokazali protestniki

piše posebni poročevalec STA iz Washingtona Robi Poredoš

Washington, 20. januarja - Inavguracija 45. predsednika ZDA Donalda Trumpa je do konca njegovega govora pred kongresno palačo v Washingtonu potekala precej umirjeno. Takoj po govoru so ljudje začeli zapuščati travnik Nationall Mall, uro kasneje pa so že izbruhnili nenavadno ostri protesti z nasiljem.