Erjavec znova pojasnil opozorila glede arbitraže

Bruselj, 16. januarja - Zunanji minister Karl Erjavec je danes v Bruslju znova pojasnil svoja opozorila v povezavi z arbitražo. "Samo opozoril sem, da če se odločitev arbitraže ne bo spoštovala, lahko ima to zelo negativne učinke. Ker če bodo napetosti na meji, to gotovo ne bo koristno za turistično sezono in gospodarsko sodelovanje," je povedal.