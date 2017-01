Policisti bodo v preventivni akciji pozorni na uporabo mobilnikov

Ljubljana, 16. januarja - Uporaba mobilnega telefona za volanom pomembno zmanjša zbranost voznika, opozarjajo policisti. V preventivni akciji s sloganom Vozimo pametno! bodo od danes do 29. januarja še zlasti pozorni na morebitno uporabo mobilnikov in drugih naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje.