Novi ukrepi za večjo prometno varnost

Ljubljana, 12. januarja - Po tragičnem letu na slovenskih cestah so na agenciji za varnost prometa predstavili ukrepe, s katerimi skušajo izboljšati prometno varnost. Med drugim so na infrastrukturno ministrstvo, pristojno za pripravo zakona o pravilih cestnega prometa, poslali predlog, da se omogoči dostop do podatka, ali je bil v času nesreče uporabljen mobilni telefon.