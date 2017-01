Ugrabljena profesorja v Afganistanu za pomoč prosila Trumpa

Kabul, 12. januarja - Talibani so danes objavili videoposnetek dveh profesorjev iz ZDA in Avstralije, ki so ju ugrabili pred petimi meseci. Profesorja na posnetku prosita ameriško vlado in novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, naj se s talibani izpogajajo za njun izpust, poroča nemška tiskovna agencija dpa.