Nato: Ameriške in afganistanske sile civiliste v Kunduzu ubile v samoobrambi

Kabul, 12. januarja - Ameriške in afganistanske sile so v zračnem napadu v afganistanskem Kunduzu novembra lani ubile 33 civilistov, 27 jih je bilo ranjenih, je sporočila zveza Nato. Kot so zapisali v danes objavljenem poročilu o preiskavi spornega napada, je šlo za samoobrambo pred talibani, ki so streljali iz hiš civilistov.