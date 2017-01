Ogled kraja prometnih nesreč odslej učinkovitejši tudi zaradi posebnega skenerja

Ljubljana, 7. januarja - Na postaji prometne policije v Ljubljani so se opremili z napravo, ki je pri nas doslej še ni bilo in ki bo po zagotovitvah policistov omogočila bolj strokovne in natančne ter hitrejše postopke pri obravnavi prometnih nesreč. Poseben skener, za katerega so odšteli 90.000 evrov, pomeni korak naprej v digitalizaciji dela prometne policije.