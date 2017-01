Obujamo leto 2016: Najdaljši zastoj leta 2016 avgusta na primorski avtocesti

Ljubljana, 1. januarja - Na slovenskih cestah je v letu 2016 do najbolj pogostih zastojev prihajalo v času poletne turistične sezone pred predorom Karavanke, saj so v Avstriji izvajali mejno kontrolo. Eden izmed teh zastojev je avgusta neprekinjeno trajal 66 ur, od tega je 34 ur bil dolg 10 kilometrov in več. Do najdaljšega zastoja je medtem avgusta prišlo na "primorki".

Primorski krak avtoceste od Kopra do Maribora je bil tako poleg mejnega prehoda Karavanke najbolj obremenjen z zastoji, najbolj pogosto med razcepom Kozarje na ljubljanskem obroču in Uncem, so za STA pojasnili na Darsu. Tudi na primorski avtocesti je do največ zastojev prišlo v času turistične sezone, razlogi za najdaljše zastoje pa so bile prometne nesreče.

25. julija je na primorski avtocesti prišlo do dveh verižnih trčenj, v enem je bilo udeleženih pet vozil, v drugem pa osem. Zaradi nesreč sta bila zaprta tako vozni kot prehitevalni pas primorske avtoceste. Zastoj je bil po eni uri dolg že 12 kilometrov, po treh urah pa je dosegel maksimalno dolžino 19 kilometrov.

Teden dni kasneje je prišlo do nesreče pred počivališčem Ravbarkomanda, zaradi katere je nastal zastoj med Vrhniko in Uncem. Ta je po dveh urah dosegel največjo dolžino 20 kilometrov.

Štiri prometne nesreče so se 9. septembra zgodile med Uncem in Brezovico. Zastoj je postopoma naraščal ter po štirih urah dosegel 30 kilometrov. Kot so ob tem pojasnili na Darsu, zastoj ni bil v strnjeni koloni vseh 30 kilometrov, ampak so bili vmes pretočni deli avtoceste. Ker se je zgodilo več nesreč v kratkem obdobju, je bilo odstranjevanje posledic dolgotrajno.

Najdaljši zastoji se tako največkrat dogajajo na prometno izredno obremenjeni avtocesti med Obalo in Ljubljano, najpogosteje kot posledica nesreč, katerega vzrok so ponavadi neupoštevanje varnostne razdalje in neprilagojena hitrosti.

Na avtocestah in hitrih cestah je bilo sicer do sredine decembra 168 začasnih popolnih zapor trase ceste, 249 zapor priključkov in 12 zapor počivališč, so še zapisali na Darsu.