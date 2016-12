Veterinarji in pristojne službe pripravljeni na pojav ptičje gripe v Sloveniji

Ljubljana, 22. decembra - Veterinarji in pristojne službe so, kot zagotavljajo, pripravljeni na pojav aviarne influence podtipa H5N8 v Sloveniji. Bolezen ptičje gripe je bila odkrita že v skoraj vseh sosednjih državah v regiji, zato jo po besedah generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janeza Posedija kmalu pričakujejo tudi pri nas.