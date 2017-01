Vlada v četrtek o noveli zakona o tujcih

Ljubljana, 4. januarja - Vlada bo v četrtek obravnavala novelo zakona o tujcih, je po današnji seji sveta za nacionalno varnost povedal predsednik vlade Miro Cerar. Predlog, ki je sicer že nekaj mesecev v vladnem postopku, je namreč po njegovih besedah dobil politično podporo kot ustrezen, preventiven in sorazmeren ukrep. Ocenili so, da je to nujna politična odločitev.