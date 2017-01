Ljubljana, 3. januarja - Prejšnje leto je bilo za marsikoga nepričakovano in polno presenečenj. Dogajale so se stvari, ki se po prepričanju mnogih sploh ne bi mogle in ne bi smele zgoditi. Ob polletju nas je doletel brexit. Po brexitu so se luči usmerile čez lužo, v Financah piše Blaž Abe.