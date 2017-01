Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o nagovorih predsednika republike Boruta Pahorja in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca na letošnjem posvetu slovenske diplomacije, v katerih sta kot eno glavnih nalog slovenske zunanje politike izpostavila medsosedske odnose. Pisale so tudi o provokativnih napisih in vandalizmu na Šmarni gori.