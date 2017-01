Večer: Logično novo leto vam želim (3. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Veliko želja sem prebral in slišal te dni. Se mi pa zdi logično med dobre želje vstaviti tudi kaj času in kraju bolj značilnega. Naj nas svetloba vodi, je zdaj, ko je prehitro tema, seveda aktualno. Veliko žara, s katerim lahko premikamo gore, gre tudi skozi, če se na žaru ne peče meso in če gorovje premikamo tudi zase, piše v Večeru Bojan Tomažič.