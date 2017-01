V Zagrebu protest prosilcev za azil zaradi fizičnih napadov

Zagreb, 2. januarja - Nekaj deset prosilcev za azil je danes protestiralo pred namestitvenim centrom v Zagrebu zaradi fizičnih napadov na prebivalce centra v novoletni noči. Kot so zatrdili, so najmanj štiri prosilce za azil preteple neznane osebe, tudi z bejzbolskimi kiji v neposredni bližini centra. Od hrvaške policije so zahtevali, naj jih zaščiti.