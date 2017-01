V poljskem mestu Elk po smrti mladeniča izbruhnili spopadi

Varšava, 2. januarja - V poljskem mestu Elk so v nedeljo izbruhnili spopadi med skupino tamkajšnjih prebivalcev in policijo, ki je zaradi nasilja prijela 28 ljudi. Do spopadov je prišlo po smrti dvajsetletnika, ki je po sporu v lokalu s hitro prehrano podlegel poškodbam. Policija je zaradi incidenta, ki je sprožil rasne napetosti v mestu, pridržala štiri tuje državljane.