Policija v Kölnu preprečila ponovitev napadov pred enimi letom

Köln, 2. januarja - Policija v nemškem Kölnu je s doslednim posredovanjem na silvestrovo preprečila ponovitev številnih napadov na ženske, ki so jih pred letom dni izvedle skupine večinoma priseljencev iz Severne Afrike. Kot je v nedeljo povedal načelnik kölnske policije Jürgen Mathies, so tudi letos zabeležili tovrstne skupine, ki so bile enako agresivne.