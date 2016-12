Sedmerica, ki je v Berlinu skušala zažgati brezdomca, obtožena poskusa umora

Berlin, 28. decembra - Sedem moških, ki so na božič na berlinski podzemni železnici skušali zažgati spečega brezdomca, je nemško tožilstvo obtožilo poskusa umora. Po podatkih policije in tožilstva so osumljenci stari med 15 in 21 let, šest jih prihaja iz Sirije in eden iz Libije, v Nemčijo so prišli kot begunci med letoma 2014 in 2016, le dva pa sta polnoletna.