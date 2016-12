Brglez v novoletni poslanici poziva h gradnji prihodnosti na tem, kar zmoremo

Ljubljana, 31. decembra - Predsednik DZ Milan Brglez je v novoletni poslanici vsem državljankam in državljanom poleg zdravja in vsega dobrega v prihodnjem letu zaželel tudi obilo poguma in veselja, da bi tudi v prihodnje gradili na tem, kar zmoremo in znamo. Slovenija bo po besedah Brgleza imela prihodnost le, če bo ta ustvarjena v slogi in prijaznih odnosih med nami.