Cerar v novoletni poslanici: V leto 2017 z optimizmom in prepričanjem, da stvari lahko obrnemo na bolje

Ljubljana, 30. decembra - Predsednik vlade Miro Cerar je v novoletni poslanici pozval Slovence k krepitvi optimizma in samozavesti ter prepričanju, da stvari lahko obrnemo na bolje. Spomnil je na napredek Slovenije v iztekajočem letu. "Zagotavljamo stabilnost in varnost, ponovno smo si priborili svojo finančno suverenost in ohranjamo stabilno gospodarsko rast," je dejal.