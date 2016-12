Predsednik Pahor v novoletni poslanici pozval k povezanosti in sodelovanju

Ljubljana, 31. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici Slovenke in Slovence doma in po svetu pozval k enotnosti in sodelovanju. "Ne gre zgolj za plemenita dejanja in solidarnost, krepiti moramo občutek pripadnosti drug drugemu. Da smo torej zaradi tega bolj povezana skupnost, bolj uspešna država in bolj prijazna domovina za vse", je dejal.