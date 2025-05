Odbor DZ predlaga izplačilo predplačil občinam na Idrijsko-Cerkljanskem za odpravo posledic škode v nedavnih neurjih

Ljubljana, 16. maja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor vladi predlaga, da v primeru odprave posledic nedavnega neurja, ki je prizadelo Idrijsko-Cerkljansko in Selško dolino, uveljavi možnost izplačila predplačil prizadetim občinam. Podoben sklep so predlagali tudi v SDS, na pobudo katerih je tudi potekala razprava o protipoplavni zaščiti tega območja.