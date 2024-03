Na Idrijskem stekla sanacija cest in plazov

Idrija, 25. marca - Na območjih v idrijski občini, ki so bila lani najbolj poškodovana v poletnih neurjih, so stekla sanacijska dela, ki bodo zajela 15 odsekov cest v občini ter več plazov v Idriji, Spodnji Idriji, Kanomlji in drugod. Plaz v Bazoviški ulici v Idriji sicer ogroža tudi rudarsko hišo Mestnega muzeja Idrija, ki je zaščiten kulturni spomenik.