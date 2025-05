Na skladateljski tribuni Rostrum nagradili skladbi The White Birds in Calmness 2

Ljubljana, 16. maja - Na 71. mednarodni skladateljski tribuni Rostrum, na kateri domači in tuji delegati izbirajo glasbena dela za radijska predvajanja, so nagradili skladbi The White Birds latvijske skladateljice Gundege Šmite in Calmness 2 češke skladateljice Darje Kukal Moiseeve. Ljubljana je mednarodno skladateljsko tribuno z več kot 70 let obstoja gostila prvič.