V Ljubljani prvič mednarodni skladateljski forum za sodobno glasbo Rostrum

Ljubljana, 4. maja - Ljubljana bo v organizaciji radijskega programa Ars prvič gostila mednarodno skladateljsko tribuno Rostrum. Srečanje, ki spodbuja ustvarjalnost in prepoznavnost novih glasbenih del, bo potekalo med 13. in 16. majem. Iz Slovenije so bili v zadnjih letih na njem opaženi skladatelji Matej Bonin, Petra Strahovnik in Matic Romih.