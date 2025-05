Arso začel z letošnjim vzorčenjem tal na industrijskih območjih

Celje, 16. maja - Agencija za okolje (Arso) je v sredo na območju Celja izvedla prvo letošnje vzorčenje tal v sklopu programa monitoringa kakovosti tal za obdobje 2022 do 2026. Vzorce so vzeli v urbanem okolju na območju stare Cinkarne, kjer gre za opuščeno industrijsko območje. Rezultati bodo javno dostopni do konca leta v spletni aplikaciji Kakovost tal.