Inšpektorat v poostren nadzor skladiščenja živinskih gnojil

Ljubljana, 19. avgusta - Inšpekcija za kmetijstvo bo v drugi polovici avgusta in v septembru znova izvedla poostren nadzor nad urejenostjo skladišč za živinska gnojila in nad vodenjem evidenc o gnojenju oziroma o analizah tal. Kot so poudarili na pristojnem inšpektoratu, je upoštevanje pravil na tem področju pomembno predvsem z vidika varstva okolja.