Pregled - šport, 15. 5. (četrtek)

PARIZ - Slovenski kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar so za konec prvega dne evropskega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah v Parizu osvojili srebrno medaljo na ekipni tekmi. Zaostali so le za novimi prvaki Britanci.

STOCKHOLM - Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine doživela četrti poraz in ostaja brez točke na zadnjem mestu svoje predtekmovalne skupine A. Tokrat je v Stockholmu klonila proti Finski z 1:9.

HERNING - Slovenski rokometaši so na žrebu v danskem Herningu dobili tekmece na evropskem prvenstvu med 15. januarjem in 1. februarjem 2026 na Norveškem, Danskem in Švedskem. Uvodoma bodo igrali v skupini D v Oslu proti tekmecem s Ferskih otokov, Črne gore in Švice.

KOPER - Najboljši slovenski telovadki Teja Belak in Lucija Hribar sta z odliko opravili današnje kvalifikacije svetovnega izziva v Kopru. Belak si je sobotni boj za kolajne na preskoku priborila s prvo oceno, Hribar pa je bila najboljša na dvovišinski bradlji. Prvi dan so si finale priborili še štirje Slovenci.

NEAPELJ - Avstralec Kaden Groves je dobil šesto etapo dirke po Italiji. Najdaljšo etapo Gira je zasenčila množična nesreča na mokri cesti približno 70 km pred ciljem v Neaplju. Etapa je bila nevtralizirana, vsi kolesarji pa so jo končali z istim časom. V skupni razvrstitvi še vedno vodi Mads Pedersen, ki je bil eden od tistih, ki so bili udeleženi v nesreči. Vendar se je Danec vrnil na dirko, Roglič za njim zaostaja za 17 sekund.

KIJEV - Ukrajinska skakalka v daljino in v troskoku Marina Beh Romančuk je zaradi pozitivnega dopinškega testa začasno suspendirana, je sporočila atletska enota za integriteto. Romančuk so v odvzetem vzorcu odkrili prisotnost prepovedanega testosterona.

BARCELONA - Nogometaši Barcelone so si dva kroga pred koncem sezone zagotovili naslov španskih prvakov. V mestnem derbiju v Barceloni je danes na stadionu Espanyola katalonski velikan v 36. krogu zmagal z 2:0 in ima zdaj neulovljivo prednost pred madridskim Realom.